«Принять меры по ликвидации»: в Советске кошку с котятами УК закрыла в подвале без окон (фото)

Жительница Советска Ирина шесть лет кормит, лечит и стерилизует котов, поселившихся в её дворе на улице Баумана. Кто-то из соседей её поддерживает, а кто-то — жалуется властям. В итоге управляющая компания заварила продух в подвал, где остались заперты кошка и её котята. Об этом местная жительница рассказала «Клопс» в пятницу, 10 апреля.

Каждое утро и каждый вечер Ирина выходит во двор. Достаёт корм, расставляет миски, наливает воду. В этот момент пять пар чутких ушек уже прислушиваются к шагам человека. У хвостатых есть имена: Красавица и Чернышка, Пушок, Василинка и Малышка. Кошки не подходят к чужим — шарахаются, прячутся. А ей навстречу неизменно спешат с дружным мурчаньем.

Бездомные, ничьи. Шесть лет назад они гуляли сами по себе, ловили мышей и воробьёв, грелись на трубах и мокли под дождём. Но постепенно сложилось что-то вроде маленького сообщества: Ирина и ещё несколько человек из одного дома взяли на себя ответственность за животных.

Кошек привили и стерилизовали, кроме одной, которую пока не удалось поймать. Лечили за свой счёт. Угощали не объедками — специально покупали корм, давали порционно, два раза в день. Потом миски убирали, стараясь, чтобы не было тухнущих остатков или запаха нечистот.

Совершенно никаких признаков, что здесь кошки живут. Даже ни одной тарелочки не увидишь», — говорит Ирина.

Правда, не все жители двора одобряют хвостатых постояльцев. Если одним кажется, что это — лучшая профилактика от грызунов, то другие опасаются, что сами животные могут стать источником антисанитарии. Но вплоть до последних лет все вопросы решались более или менее мирно.

Одна из соседок Ирины — пожилая женщина — отдала под кошачье убежище свой маленький отсек в подвале. Со двора туда вёл продух, через который кошки могли свободно заходить и выходить — погреться, переждать мороз, спрятаться от бродячих собак. Остальные подвальные отдушины к этому времени были уже закрыты.

Вы же помните, какая зима была, без укрытия они просто не выжили бы», — говорит Ирина.

Но времена изменились. В прошлом году у дома вместо ТСЖ появилась новая управляющая компания. Как поняла Ирина, её руководство считает, что кошек во дворе быть не должно.

Кошек быть не должно

В один прекрасный день, возвращаясь домой, женщина застала рабочих, которые возились возле единственного продуха с электроинструментом. Подойдя ближе, она увидела, что отверстие заваривают мелкоячеистой решёткой.

Причиной стала жалоба соседки из соседнего подъезда: дескать, кошки бегают по двору, разносят инфекцию, нарушают санитарное состояние. В ответ администрация Советска дала команду УК «принять меры по ликвидации животных», значится в письме главы городского округа. И меры были приняты.

«Никто не выяснял, стерилизованы ли кошки. Никто не спрашивал, привиты ли они. Просто: кошек быть не должно», — грустит Ирина.

Хозяйка подвала возражала, но ей дали понять, что помещение — это общее имущество, лично ей кладовка не принадлежит, поэтому как-то противостоять этому она не смогла.

В тот день Ирине всё-таки удалось приостановить работы — хотя бы частично. Она объяснила: в подвале прямо сейчас находится кошка с котятами. Замуровать их живыми — это уголовная статья, жестокое обращение с животными. Тогда коммунальщики согласились на время оставить щель.

Но поставили жёсткое условие: кошек из подвала убрать. Забрать себе, пристроить или усыпить — всё равно. Но последнее незаконно (эвтаназия возможна только для опасных илим безнадёжно больных животных). Первое — невозможно: у Ирины и так уже три пушистых питомца. Взять ещё пятерых — значит перейти все разумные пределы.

А второе требует времени и сил. Даже милым котятам хозяев волонтёры ищут месяцами. Взрослым бездомным такое счастье выпадает крайне редко. Так что три дня назад последний продух заварили радиатором — прямо с кормящей кошкой и котятами внутри.