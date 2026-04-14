ТК «Мега» приглашает на мастер-класс

25 апреля, 12:00

«Первое впечатление за 60 секунд» с Еленой Стернийчук-Кивенко.

На мастер-классе разберём три ключевых блока: как выстроить структуру самопрезентации (готовый каркас), как управлять кинетикой тела (позы, жесты, взгляд) и как настроить голос (темп, интонация, уверенность).

Плюс поговорим о том, что происходит в первые секунды контакта и почему это важнее, чем текст презентации. В итоге каждый участник получит практический алгоритм, который можно применять сразу после мастер-класса.