На каких улицах Калининграда не будет света во вторник (список)

В Калининграде во вторник, 14 апреля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на:
- ул. Красная, 115, 115в, 142;
- Советский проспект, 103а;
- ул. Маршала Борзова, 65а;
- ул. Фрунзе, 71.
С 9:00 до 20:00 свет отключат на улицах:
- Благодатная, 1, 1а-в, 7а, 8-9, 11-12, 14-17, 22;
- Изумрудная, 2-4, 6, 8, 10-10 а, 13-15, 21, 25, 27;
- Лазурная 1-4, 6-6а, 8, 10, 12-13, 15-16, 18, 21, 25, 27, 29;
- Тихоокеанская, 4, 6, 40-42, 42а-б, 43, 45, 47;
- пер. Тихоокеанский, 5, 5а-б, 6-6а, 7-10, 12;
- Челюскинская, 20-22;
- 1-я Алтайская, 29-29а;
- Дальневосточная, 15.