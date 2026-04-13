На каких улицах Калининграда не будет света во вторник (список)

В Калининграде во вторник, 14 апреля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 света не будет на:

  1. ул. Красная, 115, 115в, 142;
  2. Советский проспект, 103а;
  3. ул. Маршала Борзова, 65а;
  4. ул. Фрунзе, 71.

С 9:00 до 20:00 свет отключат на улицах:

  1. Благодатная, 1, 1а-в, 7а, 8-9, 11-12, 14-17, 22;
  2. Изумрудная, 2-4, 6, 8, 10-10 а, 13-15, 21, 25, 27;
  3. Лазурная 1-4, 6-6а, 8, 10, 12-13, 15-16, 18, 21, 25, 27, 29;
  4. Тихоокеанская, 4, 6, 40-42, 42а-б, 43, 45, 47;
  5. пер. Тихоокеанский, 5, 5а-б, 6-6а, 7-10, 12;
  6. Челюскинская, 20-22;
  7. 1-я Алтайская, 29-29а;
  8. Дальневосточная, 15.
