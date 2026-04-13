Калининградская область с начала года отправила в российские регионы 1,7 тыс. тонн семенного картофеля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская область с начала года поставила в регионы России 1,7 тысячи тонн семенного картофеля. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает Россельхознадзор, подчеркнув, что сотрудники ведомства уже оформили 88 фитосанитарных сертификатов.

Последняя партия картофеля — 500 тонн — отправлена на первой неделе апреля. По данным Росельхознадзора, самые большие объемы поставок приходятся на Курскую область — 238 тонн, Московскую и Тамбовскую области — по 120 тонн. Кроме того, по 40 тонн семенного картофеля поставлено в Свердловскую область и Алтайский край, в Пензенскую область отправлено ещё 20 тонн.