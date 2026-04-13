Бастрыкин просит согласия на уголовное дело против судьи из Калининграда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает прес-служба СК.

Судье инкриминируется получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей за принятие решения по делу. Передача происходила под контролем силовиков.

После получения денег один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России. Общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей. При этом, как отмечают в Следственном комитете, троим посредникам и судье предназначалось по 500 тысяч рублей.

В отношении троих посредников вынесены обвинительные приговоры. Решения судов вступили в законную силу.