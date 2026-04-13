«Подождём, когда упадёт?»: на калининградской улице столб с проводами опасно навис над дорогой (видео)

В Калининграде на перекрёстке улиц Тульской и Баженова опора ЛЭП опасно накренилась в сторону проезжей части. Об этом «Клопс» рассказал один из местных жителей.

Столб треснул сразу в двух местах, а множество висящих на нём проводов создаёт дополнительную нагрузку. Растяжка, по мнению читателя, уже не справляется со своей задачей.

«Опора реально наклонилась, это видно невооружённым глазом. Подходишь ближе — а она лопнула, причём капитально, — рассказал калининградец. — Подождём, когда она упадёт?»

Как удалось выяснить «Клопс», опора принадлежит Западной энергетической компании. В организации пообещали провести проверку.