17:46

«Подождём, когда упадёт?»: на калининградской улице столб с проводами опасно навис над дорогой (видео)

  1. Калининград
Автор:

В Калининграде на перекрёстке улиц Тульской и Баженова опора ЛЭП опасно накренилась в сторону проезжей части. Об этом «Клопс» рассказал один из местных жителей. 

Столб треснул сразу в двух местах, а множество висящих на нём проводов создаёт дополнительную нагрузку. Растяжка, по мнению читателя, уже не справляется со своей задачей.

«Опора реально наклонилась, это видно невооружённым глазом. Подходишь ближе — а она лопнула, причём капитально, — рассказал калининградец. — Подождём, когда она упадёт?»

Как удалось выяснить «Клопс», опора принадлежит Западной энергетической компании. В организации пообещали провести проверку.

В Калининграде особую опасность представляют старые деревья. Одно из таких, упав, убило девушку. Кто виноват в этом и что нужно делать, размышлял журналист «Клопс»


3 003
Дороги