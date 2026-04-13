Лебедь, которого нашли на проезжей части на Черняховского, погиб (видео)

Птицу прохожие заметили днём в минувшее воскресенье. Очевидцы, рассказавшие, что она «рухнула» прямо с неба», подняли её и доставили в «Биосферу». Но было слишком поздно: как объяснила «Клопс» диспетчер, к этому времени лебедь уже не подавал признаков жизни.

Лебедь, которого нашли на проезжей части на улице Черняховского в Калининграде, погиб. Об этом «Клопс» сообщили в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» в понедельник, 13 апреля.

Вероятнее всего, причиной гибели стала травма, полученная от сильного удара о провода и падения на землю.

Как именно лебедь попал на проезжую часть изначально, точно не известно. На кадрах видео, которые сделали очевидцы происшествия, заметно, как он бежит вдоль трамвайных рельсов среди автомобилей, тяжело пытается взлететь, но бьётся о провода и снова падает на асфальт.

«Очень жаль птицу, — сказали в центре, — но помочь было уже невозможно».

Другие подопечные «Биосферы», которые сейчас находятся на реабилитации, тоже очень нуждаются в помощи. Огромный наплыв замерзавших зимой диких животных, возникшие долги за аренду и перед поставщиками поставили саму работу зоологов под угрозу. Неизвестно, как долго ещё будет возможность принимать новых подопечных.