Литва захотела модернизировать маршрут транзита в Калининградскую область и усилить его новыми техсредствами

Литва готовит дополнительные шаги для усиления контроля за транзитом в Калининградскую область. Об этом, ссылаясь на заявление президента страны Гитанаса Науседы, пишет Delfi в понедельник, 13 апреля.

Вопрос о том, как отслеживается движение транспорта в российский регион и обратно, глава республики поднял во время визита в приграничный Кибартай. По словам политика, сейчас эта тема для Вильнюса наиболее чувствительна.

«Калининградский транзит должен обеспечиваться в соответствии с международными обязательствами, при сохранении высочайших стандартов национальной безопасности и контроля», — заявил Науседа, пояснив, что власти страны намерены и дальше наращивать возможности профильных служб, обновлять инфраструктуру и закупать дополнительное оборудование для надзора.