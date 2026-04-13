Литва захотела модернизировать маршрут транзита в Калининградскую область и усилить его новыми техсредствами

Литва готовит дополнительные шаги для усиления контроля за транзитом в Калининградскую область. Об этом, ссылаясь на заявление президента страны Гитанаса Науседы, пишет Delfi в понедельник, 13 апреля.
Вопрос о том, как отслеживается движение транспорта в российский регион и обратно, глава республики поднял во время визита в приграничный Кибартай. По словам политика, сейчас эта тема для Вильнюса наиболее чувствительна.
«Калининградский транзит должен обеспечиваться в соответствии с международными обязательствами, при сохранении высочайших стандартов национальной безопасности и контроля», — заявил Науседа, пояснив, что власти страны намерены и дальше наращивать возможности профильных служб, обновлять инфраструктуру и закупать дополнительное оборудование для надзора.
Литовская таможня арестовала автомобиль калининградца, возвращавшегося домой по УТД. В правительстве области считают, что соседи намеренно создают сложности для транзита.