На Северном обходе Калининграда установят пешеходные переходы с арками из дерева

На Северном обходе Калининграда, строительство которого ведёт компания «ВАД» из Санкт-Петербурга, планируется установить три надземных пешеходных перехода с деревянными арками. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Объекты расположены на участке от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой Аллеи. Особенностью переходов станут двухпролётные деревянные арки длиной 37 метров. Как отмечается, такое решение выбрано с учётом экономических и технологических факторов. Деревянные элементы проходят глубокую антисептическую обработку в вакуумных камерах, что, по оценкам, обеспечивает срок службы до 50 лет.

Как отметили в компании, использование древесины позволяет сократить стоимость и упростить монтаж по сравнению с бетонными и металлическими конструкциями. При этом применяемые технологии обработки соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Пешеходная часть переходов будет защищена от осадков поликарбонатным покрытием. Сооружения оснастят лестницами и лифтами. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в августе–сентябре 2027 года.