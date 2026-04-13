«Ощущение, что я всё ещё на крючке»: калининградцу заблокировали все счета из-за атаки мошенников

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Больше месяца Роман вынужден побираться по знакомым и родным, так как не может воспользоваться своими деньгами. Все карты и счета оказались заблокированы, а разбирательства ни к чему не привели. Об этом калининградец рассказал «Клопс». «13 марта я заметил серию эсэмэсок с каких-то странных номеров — отчёты о переводах мне и списаниях денег. Всего было перечислено 27 500 рублей и тут же списано. Деньги поступили от трёх женщин», — вспоминает Роман. Когда первая оторопь прошла, калининградец решил заскринить отчёты, но они куда-то пропали — как будто и не было. Пропала и информация о кредите. Как только мужчина заявил в банк о подозрительных операциях, карту тут же заблокировали. А через сутки стало невозможно зайти в личный кабинет ни одного из банков, в которых Роман был клиентом.

А дальше — тишина. В ответ на обращение в полицию пришёл отказ из-за отсутствия состава преступления. Обращение в Центробанк до сих пор остаётся без ответа, а другие кредитные организации отказываются оформить Роману свои банковские карты. «Я просрочил платёж по кредитке: договор заключался онлайн, а я не могу зайти в личный кабинет, потому что доступ мне заблокирован. Я ходил в банк, чтобы положить деньги через кассу, оказалось — у них нет данных об этой карте! Зарплату мне также перечислить не могут», — разводит руками Роман. Больше всего калининградец боится, что мошенники смогут использовать кредитку в своих целях. В эти выходные Роману позвонила с незнакомого телефона женщина. «Она заявила, что пострадала по моей вине и хотела приехать домой, просила назвать адрес. Я положил трубку, но тревога осталась. Есть подозрения, что я до сих пор на крючке», — говорит калининградец.

Что говорит юрист Адвокат Дмитрий Матяж считает эту ситуацию одновременно и типичной, и нестандартной. С одной стороны, с внезапной блокировкой карточек россияне стали сталкиваться чаще, начиная с Нового года. Сказались изменения законодательства и более пристальное внимание к мелким денежным переводам. С другой — в большинстве случаев пострадавшие всё-таки могут получать деньги по паспорту в отделениях банка. «Роману закрыли счёт и ничем это не объяснили, а уж про кредит вообще непонятная ситуация», — недоумевает адвокат. По словам эксперта, первое, что надо сделать мужчине — обратиться в банк, с карты которого происходили подозрительные операции, и добиться официальных ответов на вопросы: по какой причине заблокирован счёт,

что делать, чтобы эту блокировку снять. «Если банк отказывает — требовать оформить это решение в письменном виде. С этими бумагами можно идти в суд», — заключает Матяж. Эксперт полагает, что права калининградца нарушены и необходимо всестороннее разбирательство.