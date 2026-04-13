Кропоткин подарил калининградским педагогам свои книги и обсудил воспитание детей

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин провёл встречу с педагогами своего округа и вручил им авторские книги. Об этом парламентарий сообщил «Клопс».

Встреча прошла в школе №28, с которой депутат сотрудничает на постоянной основе: бывает на линейках, вручает именные стипендии отличившимся ученикам, передаёт книги и подарки, отмечает работу педагогов. В разговоре с учителями участвовал глава города Олег Аминов.

«Во время визита мы обсудили вопросы воспитания школьников. Речь шла о формировании у детей уважения к стране, о знании истории родного края и семьи, об ответственности за будущее региона», — уточнил парламентарий.

В ближайшее время Андрей Кропоткин посетит другие школы и детские сады округа.