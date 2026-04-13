«Могли загореться запчасти»: что известно о пожаре на Инженерной в Калининграде, где погибла целая семья

Пожар в девятиэтажке на Инженерной в Калининграде мог начаться в комнате, где хранились автозапчасти. Таким предположением поделился с «Клопс» калининградец Виталий, племянник одного из погибших, в понедельник, 13 апреля.

Что известно о пострадавшей семье

Виталий — военнослужащий, на момент пожара находился у себя в части, но командование отпустило его к родным на несколько часов. О трагедии он узнал ночью, от матери, и до сих пор не оправился от шока. Глава погибшей семьи, 61-летний мужчина, приходится ему родным дядей.

Виталий рассказал, что тот большую часть жизни был дальнобойщиком, последнее время занимался ремонтом машин, оказывал людям другие услуги как мастер. Его 34-летний сын — электрик. Мать раньше работала кондуктором.

«Дядя вообще не пил, даже рюмку в руках не держал, — рассказал Виталий. — Его сын тоже очень-очень хороший человек, может, не всё у него в жизни было гладко, но...»

Вместе с хозяевами квартиры погибли и обе их маленькие собачки. Как предположил Виталий, не исключено, что пожар мог начаться в комнате, где хранились автомобильные покрышки, запчасти и материалы для работы. Может быть, замкнуло что-то из оборудования. Истинные причины трагедии пока не установлены.

В Калининграде у погибших есть и ещё родные. Сестра старшего из мужчин живёт в том же доме, только в другом крыле. Её жильё огонь, к счастью, не задел. Семья собирала деньги на похороны.

Обновлено 15.04.2026

Виталий просит выразить огромную благодарность всем неравнодушным, откликнувшимся на их горе. Сбор закрыт.

Что известно об обстоятельствах пожара

В комментариях к публикации о пожаре в соцсетях «Клопс» калининградцы рассказывают о произошедшем. «Я проснулась от того, что треск и вонь, — пишет Светлана. — У меня потрескались обои от горящей стены. Эту семью я хорошо знаю, жалко, муж трудяга».

Другая свидетельница, Ольга, считает, что пламя выглядело очень странным, отливало жёлтым и зеленоватым, и что его явно тяжело было тушить. Из окна прямо над горящей квартирой, по её словам, кто-то долго звал на помощь.

Через минут сорок затихла, — пишет Ольга. — Это было очень страшно, особенно [я боялась] за спящих и пожилых...»

Растревожившая её калининградка с седьмого этажа откликнулась в комментариях: она жива, её кот, спрятавшийся за диваном, тоже уцелел. В момент несчастья женщина спала, надев беруши. Именно мяуканье питомца её и разбудило.

«Это было дичайщее ощущение, — делится Виктория. — Открыв дверь, я увидела то же самое [пламя]. Потом появилась уверенность, что это конец. С пятого этажа мужчина крикнул, что спасатели идут. Я ждать стала, молилась и дышала через мокрое полотенце. Такая вот Пасха».

Викторию вывели наружу двое спасателей, надев на голову шлем с кислородом. В дыму они показались ей ангелами. Другому пожарному, по имени Валерий, в комментариях передали спасибо от эвакуированной пожилой женщины — он вынес ей из задымлённой квартиры необходимые после операции таблетки.

Кроме того, участники беседы обсуждают планировку и перепланировку помещений внутри пострадавшего дома — по их мнению, там было тесно, что могло создавать пожарным лишние сложности.