Эксперт напомнил о важном объекте на Центральной площади и предостерёг от поспешной застройки на месте Дома Советов

С застройкой территории на месте Дома Советов не нужно торопиться. Такое мнение в эфире видеопроекта «Дом Советов» высказал эксперт по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов.

Он напомнил, что решение относительно Центральной площади ищут и не находят на протяжении десятилетий.

«Надо, может, продолжать искать решение? — отметил Александр Антонов. — Это, на самом деле, нормально. Совершенно не обязательно исходить из посыла, что вот пустота, давайте что-нибудь обязательно построим, чтобы её не было. Надо понимать, что на Центральной площади сегодня есть объект, который выполняет очень важную функцию для Калининграда. Мы его все не замечаем, но все им пользуемся. Это огромная парковка, где паркуется, наверное, половина припаркованных в центре машин. Если там что-то сейчас разместить, то эту парковку придётся убрать. А Калининград пока ещё автомобилеориентированный город. Что с этим делать? Транспортная ситуация в Калининграде не самая лучшая, потому что вот так сложилась транспортная схема. Все основные магистрали ведут в самый центр».

Эксперт подчеркнул, что в городе всё взаимосвязано: «Например, напротив стоит гостиница, а за ней — огромный массив пятиэтажек. Они скоро точно придут в ветхое состояние. Вопросом их замены на новую застройку придётся заниматься уже лет через десять. Давайте увяжем этот вопрос с Центральной площадью».

Александр Антонов напомнил, что раньше на этом месте стоял сакральный объект — Королевский замок.

«Вообще-то замок — это многофункциональный жилой комплекс, в котором жили представители разных сословий. Там было и элитное жильё, там было и социальное жильё. Они работали по месту проживания. Это, на самом деле, идеальная модель такого компактного многофункционального объекта. Вот сейчас говорят 15-минутный город, там был не 15 — там был пятиминутный город, когда люди на работу ходили к себе очень быстро. То есть это, на самом деле, очень прогрессивно», — отметил архитектор.

Эксперт заявил, что ему по душе предложение культуролога Александра Попадина построить на Центральной площади что-то временное.

«То есть подумаем: если не получается сделать что-то на века, пока что вполне можно найти этому пространству некоторое временное применение. Это довольно известный ход в мировом градостроительстве. Если у вас есть кусочек земли, но нет идеи, денег и чего-то ещё, давайте запустим на этом кусочке земли какие-то процессы. Может быть, сами процессы нам подскажут, что с этим делать. Процессы запускаются с помощью временных сооружений», — заключил Александр Антонов.