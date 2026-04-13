Калининграду нужна транспортная модель для развития трамвая — эксперт

Для развития калининградского трамвая необходимо провести исследование транспортных потоков и построить транспортную модель города. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» заявил эксперт по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов.

«Трамвай всё-таки для Калининграда, скажем так, это память, это, как сейчас говорят, айдентика города (визуальный стиль, повышающий узнаваемость — ред.), — подчеркнул он. — Трамвай сегодня, прежде всего в Европе, но и не только, и в странах Персидского залива, в частности, становится таким самым, наверное, прогрессивным видом транспорта. Но всё-таки для прогрессивного трамвая, который может перемещать с относительно невысокими затратами относительно метро большие массы пассажиров, нужны достаточно прямые участки и потоки людей, чтобы трамвай окупался. Вот с этой точки зрения надо проводить исследования транспортных потоков. Возможно, надо строить транспортную модель города».

Эксперт предостерёг от непродуманных решений, которые могут привести к деградации или ликвидации этого вида транспорта.

«Вообще, те города, которые ненароком уничтожили свой трамвай, не будем их называть, они сейчас очень сильно жалеют. Потому что через 20 лет после уничтожения запустить его обратно не получается», — подчеркнул Александр Антонов.