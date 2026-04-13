«Были все 33 несчастья»: аналитики разобрали ничью «Балтики» с «Пари НН»

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Пари НН» (2:2) в матче РПЛ, хотя была близка к волевой победе. Итоги встречи в программе «Вперёд, балтийцы!» на «Бизнес ФМ — Калининград» в понедельник, 13 апреля, обсудили футбольные аналитики Антон Хоменко и Виталий Макаров.

По словам Хоменко, игра получилась напряжённой и во многом закономерной по результату.

«С одной стороны, матч получился классным. Обеим командам нужны очки: нам — в борьбе за третье место, нижегородцам — за сохранение прописки в РПЛ. В первом круге было 0:0, и это выглядело справедливо. Сейчас 2:2 — тоже логичный итог, хотя «Балтика» была близка к волевой победе», — отметил журналист.

Эксперт напомнил о кадровых проблемах команды: она недосчиталась сразу нескольких игроков, включая лучшего бомбардира Брайана Хиля. Клуб уже сообщил, что позже даст более подробную информацию о состоянии футболистов.

Виталий Макаров назвал матч концентрацией неприятностей: «Если собрать все 33 несчастья, то они случились именно в этой игре. Дисквалификация и операция Андрея Талалаева, травмы по ходу матча — Хиль, Чивич, Йенне, недомогание у Петрова. Всё наслаивалось одно на другое».

При этом аналитик раскритиковал ошибки в обороне, приведшие к пропущенным мячам. По его мнению, первый гол стал следствием грубой индивидуальной ошибки, а второй — результатом необязательного штрафного на последних минутах.

«Мы сначала сами создали себе проблемы, а потом героически их преодолевали. Сравняли, вышли вперёд, но в итоге получили штрафной на 90-й минуте и пропустили — удар получился идеальным», — добавил Макаров.

Эксперты встали на защиту вратаря Ивана Кукушкина, отметив, что второй мяч был практически неберущимся. Ещё одной проблемой стало состояние газона на «Ростех Арене». Казавшееся ровным поле оказалось нестабильным из-за холодной зимы и особенностей подогрева.

«Картинка хорошая, но почва не схватилась. Под травой песок, и он коварный. Это последствия затяжной зимы», — пояснил Макаров.

Среди позитивных моментов эксперты выделили первый гол Элдара Чивича за «Балтику» и уверенную реализацию пенальти Максимом Петровым.

«Важно, что сравняли счёт в начале второго тайма. И стоит отметить Петрова — он показал вариативность при исполнении пенальти», — подчеркнул Хоменко.

Специалисты обратили внимание на игру Дерика Лассера, который вышел на замену и заработал штрафной, приведший к голу. Однако, по их словам, форвард пока не до конца адаптировался в команде.

В преддверии следующего матча с «Краснодаром» кадровые потери вызывают тревогу, особенно в линии атаки. И всё же эксперты не считают, что «Балтика» сбавила ход.

«Команда идёт на лучший результат в своей истории. О каком провале можно говорить? Да, есть потери очков, но им есть объяснение», — отметил Макаров.

До конца сезона «Балтике» осталось провести шесть матчей. По мнению аналитиков, команда сохраняет шансы на высокое место, учитывая нестабильность конкурентов.