Автобусы одного цвета и никакой давки в салоне: в Калининграде введут новый стандарт работы транспорта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде планируют принять социальный стандарт транспортного обслуживания пассажиров. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Новый регламент определяет, какими должны быть перевозки в городе — от расстояния до остановок до температуры в салоне. Этот документ в дальнейшем будет использоваться при планировании маршрутов и заключении контрактов с перевозчиками.

В частности, установлены нормативы пешей доступности:

от многоквартирных домов до остановки должно быть не более 500 метров,

от частного сектора — до 800 метров,

от больниц и социальных учреждений — не больше 300 метров.

Документ вводит требования к стоимости проезда: среднемесячные расходы на транспорт не должны превышать 7% доходов жителей региона. Это касается и проездных: если бы их внедряли в конце 2025 года, то стоимость такого билета превысила бы 5 тысяч рублей в месяц. Для нынешнего качества услуг тариф, мягко говоря, завышен.

Отдельный блок посвящён комфорту пассажиров. В транспорте должны работать отопление и кондиционеры: зимой температура — не ниже 12 градусов, летом — не выше 25. Ограничена загрузка салона — не более трёх человек на квадратный метр, а число пересадок по городу должно быть минимальным.

Кроме того, перевозчики обязаны соблюдать расписание с отклонением не более двух минут, оснащать транспорт информационными табло и обеспечивать доступ для маломобильных пассажиров.

Стандарт затрагивает и экологию: для перевозок должны использоваться автобусы не ниже класса Евро-4. Рекомендуемый срок службы транспорта — до десяти лет. Вводится единое цветовое оформление автобусов и троллейбусов.