В Калининградскую область вернулась птичка, которая поселилась здесь 121 год назад (фото)

В Калининградскую область вернулась с зимовки птичка, которая поселилась здесь 121 год назад. Канареечный вьюрок попал в объектив фотографа Татьяны Виноградовой в пятницу, 10 апреля.

«Этого я сняла в Калининграде, — рассказала девушка. — Их скрип в кронах деревьев слышен по всему городу. Но я и по области уже больше недели как их вижу и слышу, очень активны!»

Как пояснил «Клопс» орнитолог Геннадий Гришанов, эта яркая птичка — в периоды миграций обычный для нашего региона гнездящийся перелётный и пролётный вид. Он распространён по всей территории области, в основном — в лесопарках и парках, скверах, садах, реже — на окраинах лесов, примыкающих к населённым пунктам. В Балтийске и Янтарном биологи зарегистрировали до пяти-семи пар на 10 га, в административных границах областного центра по данным на 2018 год гнездилось более 350 пар.

Интересно, что так было не всегда. В Восточной Пруссии канареечные вьюрки появились только в середине ХIХ века, в Кёнигсберге такой впервые замечен в 1905 году.

На Куршской косе у Росситтена (совр. пос. Рыбачий) вид впервые загнездился только в 1936 году. Распространение долго ограничивалось отдельными городами, ещё в сороковых годах прошлого века биологи считали, что процесс колонизации продолжается.