В Калининграде из-за аварии улица Невского встала в трёхкилометровой пробке (фото, видео)

В Калининграде утром в понедельник, 13 апреля, на Невского у перекрёстка с Артиллерийской произошла авария, из-за которой полностью встало движение на улице. Об этом «Клопс» сообщают водители.

«Разбитые машины перекрыли все три полосы в сторону выезда из города, а также часть встречной полосы. Автомобилисты объезжают ДТП по встречке. Серьёзно повреждены две легковушки, ещё один микроавтобус стоит на аварийке и, вероятно, тоже оказался участником столкновения», — рассказывают очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Невского растянулась на 3,1 км. Машины стоят в обе стороны — от кольца на площади Василевского до железнодорожной станции Кутузово-Новое.