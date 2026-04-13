В Калининграде началась отмена и задержка рейсов из-за ограничений, введённых в Ленинградской области

Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на полётах в/из Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в понедельник, 13 апреля.

«В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в ведомстве.

На 7:00 задерживается прибытие двух бортов из столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. Рейс авиакомпании «Победа», который должен был сесть в Калининграде в 9:40, отменён. Соответственно, удалён из расписания обратный вылет в Москву на 10:05.