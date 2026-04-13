Серебряный Дулуб: скалолаз из Калининграда занял второе место на чемпионате России

Калининградец Егор Дулуб занял второе место на чемпионате России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Турнир с участием почти сотни лучших покорителей искусственных скал прошёл в областном центре, сообщает региональное министерство спорта.

Организаторы подготовили четыре максимально сложные трассы, которые изобиловали ложными зацепками, тупиками и участками, рассчитанными на силу и умение придать своему телу необходимую амплитуду. За прохождение начисляли 25 очков, каждая неудачная попытка стоила 0,1 балла. 10 очков спортсмен получал, если добирался до контрольной точки. На каждую из 4 финальных дистанций отводилось 4 минуты.

Егору дважды добирался до вершины на первой трассе, но не сумел зафиксироваться на ней. Затем он догнал лидеров и перед решающим маршрутом занимал вторую строчку судейских протоколов. Последнюю дистанцию пройти до конца никто так и не сумел. Пришлось считать очки. В итоге чемпионом, набрав 69,4 балла, стал москвич Николай Яриловец. Всего 0,1 уступил ему Егор Дулуб — год назад он был чемпионом России в этой дисциплине. Бронза у Владислава Шуневича — 68,9 (Санкт-Петербург).

Все призёры получили место в сборной страны и теперь будут представлять РФ на международных стартах европейской и мировой серии.