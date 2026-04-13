Рядом с пляжем в Балтийске в следующем году начнут строить ФОК с двумя бассейнами

Балтийску выделят 1,36 млрд рублей на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Соответствующее распоряжение регионального правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства выделят из областного бюджета. ФОК планируют построить на Гвардейском бульваре, 29. Участок расположен недалеко от пляжа. Общая площадь здания составит 4 879 квадратных метров, реализовать проект рассчитывают в 2027–2029 годах.

Здание будет двухэтажным. На первом планируется обустроить:

тренажёрный зал общефизической подготовки;

зал групповых занятий;

зал с бассейнами;

универсальный спортивный зал с телескопическими трибунами и зоной скалодрома;

блок помещений сауны;

раздевалки;

кафе.

На втором разместятся залы для настольного тенниса, бокса и танцев, балкон с амфитеатром, конференц-зал и другие помещения.