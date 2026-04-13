Калининградские участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей к пенсии

Калининградские участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы вместе с апрельской пенсией. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда по Калининградской области в понедельник, 13 апреля.

Федеральная выплата установлена указом президента РФ и составляет 10 тысяч рублей. Она положена тем, кто участвовал в боевых действиях, служил в действующей армии или получил инвалидность в годы войны.

«Получателям через почтовые отделения выплаты доставят вместе с пенсией по графику, уточнить который можно в офисах "Почты России"», — добавили в Соцфонде.

По данным на 9 апреля, в Калининграде 38 участников Великой Отечественной войны.