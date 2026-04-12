В Калининградскую область пришла сухая и тёплая погода: на неделе воздух прогреется до +18

На следующей неделе в регионе установится сухая, солнечная и по-весеннему комфортная погода, а дневная температура впервые за последние дни поднимется выше +15 градусов. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в воскресенье, 12 апреля.

В первые два дня регион останется под влиянием антициклона. Ночи будут прохладными, местами возможны слабые заморозки, зато днём воздух начнёт заметно прогреваться. Существенных осадков не ожидается.

В понедельник ночью будет от -1 до +2 градусов, местами к утру похолодает до -2. Днём в Калининграде и по области ожидается +12...+14, а где-то даже больше — до +15 градусов. У моря будет прохладнее: на побережье температура составит около +9...+12.

Во вторник ночью синоптики прогнозируют +1...+4 градуса, местами температура может опуститься до 0...-1. Днём воздух прогреется до +14...+15, в некоторых районах — до +16. На побережье снова будет свежее, чем в остальной части региона.

В среду станет ещё теплее. По области днём ожидается +14...+16 градусов, местами — до +17...+18. При этом именно в середине недели на западе региона и в Калининграде местами возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу, во второй половине недели комфортная погода сохранится. Днём столбики термометров будут показывать около +15...+18 градусов, ночью — +2...+6. Осадки маловероятны, хотя у побережья не исключены туманы и более низкая температура.