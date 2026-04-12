В Калининградской области с ноября держится дефицит осадков, синоптики ждут усиления засухи

В регионе с ноября наблюдается дефицит осадков, и в ближайшие десять дней заметных дождей не ожидается. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в воскресенье, 12 апреля.

«В нашем регионе и Прибалтике существенных осадков не ожидается, что будет связано с продолжающимся господством антициклонов. Модель ECMWF рассчитывает сохранение аномально сухой погоды в Европе вплоть до конца апреля», — пишут синоптики.

Специалисты отмечают, что в конце зимы и начале весны нехватку воды частично компенсировало активное таяние снега. При этом март оказался особенно сухим: в Калининграде, по данным городской метеостанции, выпало лишь 16% месячной нормы осадков. На этом фоне во второй половине апреля в области может усилиться дефицит влаги в почве и вырасти пожароопасность.