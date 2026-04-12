В Ладушкине территорию у 800-летнего дуба передали городу и откроют для посетителей

В Ладушкине территорию с 800-летним дубом передали в муниципальное управление, её собираются открыть для свободного посещения. Об этом пишет Корпорация развития Калининградской области.

«На встрече с жителями Ладушкина попросили сделать территорию у дуба открытой для посещения. Вопрос смогли решить. В первую очередь новое пространство создаём для наших жителей, чтобы они могли свободно им пользоваться. А его сохранность и развитие познавательного туризма станут естественным продолжением этой работы», — заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Власти планируют привести участок в порядок, обеспечить удобный и безопасный доступ к дубу, а заодно использовать это место как точку притяжения для жителей и туристов. Среди конкретных шагов — разработка тематических экскурсионных маршрутов и проведение памятных мероприятий.

«Мы начнём с благоустройства территории — создадим современное молодёжное пространство для общения и творчества, откроем музей, посвящённый истории нашего края, и, что особенно важно, обеспечим удобный и безопасный доступ к уникальному памятнику природы — «800-летнему дубу». Наша цель — сделать жизнь в округе комфортнее, а его культурное и природное наследие — доступным для жителей Ладушкина и его гостей», — рассказал глава муниципалитета Ахилл Феохариди.