Калининград вошёл в топ-10 российских городов по спросу на украшения с рубинами

Калининград занял шестое место в рейтинге городов по росту спроса на украшения с рубинами. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра SOKOLOV по итогам 2025 года.

По сравнению с предыдущим годом интерес к таким изделиям в городе вырос на 25%. Лидером рейтинга стала Казань с ростом в 120%, также в пятёрку вошли Саратов (+77%), Иркутск (+56%) и Пермь (+50%). В среднем по России спрос увеличился на 8%.

В денежном выражении продажи украшений с рубинами в Калининграде выросли ещё заметнее — на 65% за год. По этому показателю город также вошёл в число лидеров, уступив Казани (+134%) и Саратову (+93%).

Средний чек покупки в Калининграде составил 62 642 рубля. Для сравнения, самый высокий показатель зафиксировали в Краснодаре — 64 621 рубль. В числе городов с крупными чеками также оказались Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Сочи.

Аналитики отмечают, что калининградцы чаще выбирают украшения с рубинами в красном и белом золоте. Наибольшим спросом пользуются кольца, серьги и подвески.