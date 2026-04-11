В Калининградской области на неделе потеплеет до +17 и установится сухая погода

В регионе на следующей неделе ожидается тёплая и преимущественно солнечная погода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, регион окажется на южной периферии блокирующего антициклона над севером Европы. Воздушные массы будут постепенно прогреваться, поэтому уже в начале недели прохлада сменится умеренным теплом. Днём температура воздуха составит около +14…+17 градусов, ночью — +3…+6. При этом заморозки прекратятся.

Из-за высокого атмосферного давления вероятность осадков остаётся низкой — атмосферные фронты и циклоны в регион практически не будут заходить. В итоге погода сохранится сухой, с дефицитом осадков. Средняя температура в период с 13 по 20 апреля будет на 1–3 градуса выше климатической нормы.