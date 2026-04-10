Ещё с одной окраины Калининграда начнут эвакуировать неправильно припаркованные машины

С 30 апреля по ул.Горбунова в Чкаловске пустят автобус №88, поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения на участке между улицами Мира и Беланова запретят остановку автомобилей. Об этом сообщили в мэрии Калининграда.

На улице установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». В городской администрации напомнили, что ул. Горбунова, как и другие дороги общего пользования, предназначена для движения транспорта. Парковки возможны во всех местах, где они не запрещены, в том числе во дворах.