На двух улицах в спальном районе Калининграда запретят парковку, потому что по ним пустят автобус

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На двух улицах в микрорайоне А. Космодемьянского с 30 апреля запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

На время ремонта ул. Челюскинской на улицах Механической и Макаренко от пересечения с ул. Карташева до перекрёстка со Славянской установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности при движении общественного транспорта и увеличения пропускной способности улицы. По этой магистрали пустят автобус нового маршрута №22.