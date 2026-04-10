В Калининграде ещё на 50 остановках появятся табло с онлайн-отслеживанием транспорта, к старым у горожан остаются вопросы

В Калининграде продолжают устанавливать электронные табло с информацией о движении общественного транспорта. Монтаж 60 единиц запланирован на текущий год, сообщил руководитель Центра организации движения и пассажирских перевозок Константин Папшев.

«В течение 2025 года установили девять информационных экранов. Контракты на дальнейший монтаж заключены, работы запланированы на первый квартал 2026 года», — отметил Папшев.

Однако у жителей уже возникают претензии к работе действующих табло. В частности, на Советском проспекте после возобновления движения трамваев информация о них на экранах так и не появилась. Горожане обращают внимание, что такие недоработки снижают полезность системы и требуют оперативного исправления. Однако этого не случается.