В Калининграде ещё на 50 остановках появятся табло с онлайн-отслеживанием транспорта, к старым у горожан остаются вопросы

В Калининграде продолжают устанавливать электронные табло с информацией о движении общественного транспорта. Монтаж 60 единиц запланирован на текущий год, сообщил руководитель Центра организации движения и пассажирских перевозок Константин Папшев.
«В течение 2025 года установили девять информационных экранов. Контракты на дальнейший монтаж заключены, работы запланированы на первый квартал 2026 года», — отметил Папшев.
Однако у жителей уже возникают претензии к работе действующих табло. В частности, на Советском проспекте после возобновления движения трамваев информация о них на экранах так и не появилась. Горожане обращают внимание, что такие недоработки снижают полезность системы и требуют оперативного исправления. Однако этого не случается.
Жители ранее сообщали, что на табло отображалась некорректная информация. По вечерам транспорт сходил с линии буквально за одну-две остановки, исчезая с экрана.