Сенатор назвал новый срок открытия дублёра двухъярусного моста в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Автомобильный дублёр двухъярусного моста через Преголю в Калининграде могут ввести в эксплуатацию уже в 2027 году. Об этом «Клопс» рассказал сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

По словам законодателя, вопрос строительства объекта обсуждался во время рабочей поездки председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в регион, который прошёл накануне, 9 апреля.

«При поддержке Совета Федерации удалось дополнительно привлечь 1,5 млрд рублей», — отметил сенатор.

Шендерюк-Жидков подчеркнул, что подрядчик обратился с просьбой перенести часть финансирования — около 3 млрд рублей — с 2028 на 2027 год. Как уточнил сенатор, речь идёт не об увеличении общей стоимости проекта, а об ускорении темпов строительства.

Автомобильный дублёр должны были сдать в эксплуатацию осенью 2025 года, но выяснилось, что работы финансируются не теми темпами, которые были заложены изначально. В итоге открытие перенесли на 2029 год, но представители подрядчика из Санкт-Петербурга заявляли, что готовы работать быстрее.