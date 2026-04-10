На Философском уже назначают свидания: как новый мост на остров Канта вписался в жизнь калининградцев (фото)

В Калининграде открыли пешеходный Философский мост через Преголю, который соединил остров Канта с районом «Юности». Эксперт «Клопс» побывал на месте. Что необычного он заметил и как отзываются о новой достопримечательности горожане, читайте в нашем репортаже.
Днём в пятницу, 10 апреля, на мосту плотный поток людей. Многие останавливаются, чтобы сделать фото с видами на реку и Кафедральный собор, кто-то гуляет с коляской, кто-то просто рассматривает новую локацию. Экскурсоводы уже включили мост в маршруты — группы останавливаются прямо на переправе. Кто-то любуется Философским с эстакады.
«У меня свидание с парнем, прямо на ступеньках договорились. Опаздывает. Может, с другой стороны ждёт, а я тут», — говорит калининградка Ольга.
Ширина Философского — 4 метра, из которых три отведены под пешеходную часть. Пропускная способность — до 4 тысяч человек в час. Ночью на мосту включается подсветка.
Места для всех явно не хватает: при большом потоке пешеходов передвигаться на самокате и велосипеде неудобно. Седокам приходится спешиваться, но не только из-за толчеи. Со стороны острова Канта подъём на мост плавный, а с обратной пандус оборудован только для инвалидов: с велосипедом практически не развернуться.
«Плюс в том, что благоустроили всё вокруг, стало аккуратнее и приятнее гулять. Вспоминаю, как ждала прогулок ещё три года назад. Поток к юбилею Канта обещали... Главное, чтобы теперь не закрыли, когда будут эстакадный мост то ли сносить, то ли переделывать», — говорит местная жительница Татьяна.
Работы вокруг моста пока продолжаются. На стороне острова Канта местами не уложена плитка, встречаются недоделанные стыки. Не хватает и скамеек — свободные быстро занимают.
Со стороны «Юности» благоустройство ещё впереди. Проект уже готов, но к работам пока не приступили.
Попасть с улиц Гюго и Баграмяна на остров Канта сейчас можно двумя путями: вдоль набережной со стороны сквера 75-летия области или по центральной аллее — мимо баскетбольных площадок. Проход со стороны Ленинского проспекта закрыт — там идёт реконструкция.
Неподалёку, на набережной, обустроили велодорожку. Её отделили от пешеходной зоны брусчаткой, однако решение оказалось спорным. Чтобы свернуть, нужно остановиться и перетащить велосипед. Для самокатов такой маршрут почти непроходим.
Есть и ещё одна проблема — парковка. Стоянку возле бассейна «Юность», которую начали обустраивать ещё в октябре 2024 года, до сих пор не довели до конца. Люди вынуждены бросать машины где попало.
«Мы приехали семьёй посмотреть, как тут обстоят дела, но так и не нашли, куда приткнуться. В итоге стоим с нарушением, гуляем и боимся, что машину эвакуируют. Хотелось бы, чтобы такие объекты делали сразу вместе», — делится мнением калининградец Александр.
На мосту установлены знаки для проходящих под ним судов, один уже заметно перекошен. Разрешённые для судоходства габариты в обычном положении — 2,47 на 29 метров, в разведённом — 11 на 20. Кораблики с туристами на борту проходят свободно.
На церемонии открытия показали, как выглядит поднятый мост. Очевидно, что сам процесс разводки со временем станет отдельной городской достопримечательностью.
Подрядчик немного отставал от графика, что было связано с логистикой.