На Философском уже назначают свидания: как новый мост на остров Канта вписался в жизнь калининградцев (фото)

Ссылка В Калининграде открыли пешеходный Философский мост через Преголю, который соединил остров Канта с районом «Юности». Эксперт «Клопс» побывал на месте. Что необычного он заметил и как отзываются о новой достопримечательности горожане, читайте в нашем репортаже. Днём в пятницу, 10 апреля, на мосту плотный поток людей. Многие останавливаются, чтобы сделать фото с видами на реку и Кафедральный собор, кто-то гуляет с коляской, кто-то просто рассматривает новую локацию. Экскурсоводы уже включили мост в маршруты — группы останавливаются прямо на переправе. Кто-то любуется Философским с эстакады.

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«У меня свидание с парнем, прямо на ступеньках договорились. Опаздывает. Может, с другой стороны ждёт, а я тут», — говорит калининградка Ольга. Ширина Философского — 4 метра, из которых три отведены под пешеходную часть. Пропускная способность — до 4 тысяч человек в час. Ночью на мосту включается подсветка. Места для всех явно не хватает: при большом потоке пешеходов передвигаться на самокате и велосипеде неудобно. Седокам приходится спешиваться, но не только из-за толчеи. Со стороны острова Канта подъём на мост плавный, а с обратной пандус оборудован только для инвалидов: с велосипедом практически не развернуться.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Плюс в том, что благоустроили всё вокруг, стало аккуратнее и приятнее гулять. Вспоминаю, как ждала прогулок ещё три года назад. Поток к юбилею Канта обещали... Главное, чтобы теперь не закрыли, когда будут эстакадный мост то ли сносить, то ли переделывать», — говорит местная жительница Татьяна. Работы вокруг моста пока продолжаются. На стороне острова Канта местами не уложена плитка, встречаются недоделанные стыки. Не хватает и скамеек — свободные быстро занимают.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Со стороны «Юности» благоустройство ещё впереди. Проект уже готов, но к работам пока не приступили. Попасть с улиц Гюго и Баграмяна на остров Канта сейчас можно двумя путями: вдоль набережной со стороны сквера 75-летия области или по центральной аллее — мимо баскетбольных площадок. Проход со стороны Ленинского проспекта закрыт — там идёт реконструкция.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Неподалёку, на набережной, обустроили велодорожку. Её отделили от пешеходной зоны брусчаткой, однако решение оказалось спорным. Чтобы свернуть, нужно остановиться и перетащить велосипед. Для самокатов такой маршрут почти непроходим.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Есть и ещё одна проблема — парковка. Стоянку возле бассейна «Юность», которую начали обустраивать ещё в октябре 2024 года, до сих пор не довели до конца. Люди вынуждены бросать машины где попало. «Мы приехали семьёй посмотреть, как тут обстоят дела, но так и не нашли, куда приткнуться. В итоге стоим с нарушением, гуляем и боимся, что машину эвакуируют. Хотелось бы, чтобы такие объекты делали сразу вместе», — делится мнением калининградец Александр. На мосту установлены знаки для проходящих под ним судов, один уже заметно перекошен. Разрешённые для судоходства габариты в обычном положении — 2,47 на 29 метров, в разведённом — 11 на 20. Кораблики с туристами на борту проходят свободно.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

На церемонии открытия показали, как выглядит поднятый мост. Очевидно, что сам процесс разводки со временем станет отдельной городской достопримечательностью.