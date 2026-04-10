«То ли кровь, то ли краска»: река Гурьевка внезапно окрасилась в красный цвет (фото, видео)

В Гурьевске вода в реке Гурьевке окрасилась в красный цвет. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

По их словам, необычное явление они заметили в пятницу, 10 апреля. Река побагровела в месте пересечения с Калининградским шоссе недалеко от Парка света.

«По внешнему виду это то ли кровь, то ли краска, — рассказала собеседница «Клопс». — Но на мой взгляд, всё же кровь. Запах стоит такой, как будто свиней резали».

«Клопс» направил официальный запрос в региональное минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию. 

В Калининграде вода в Парковом ручье окрасилась в бирюзовый цвет.

Экология