В Домново ликвидировали незаконную свалку у объекта культурного наследия (фото)

Фото: прокуратура Калининградской области

В пос. Домново Правдинского района ликвидировали незаконную свалку у объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в пятницу, 10 апреля. 

«На земельном участке вблизи кирхи в Домново, являющейся объектом культурного наследия, несанкционированно размещены автомобильные покрышки и бытовой мусор. Собственником участка меры по уборке отходов не принимались, при этом органом местного самоуправления не осуществлялся надлежащий муниципальный контроль», — рассказали в ведомстве.

Прокурор района внес представление главе администрации округа. После этого свалку ликвидировали, земельный участок привели в надлежащее состояние.

Минприроды Калининградской области ранее проверило берег реки Прохладной, где нашли свалку покрышек.

Экология