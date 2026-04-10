В Домново ликвидировали незаконную свалку у объекта культурного наследия (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пос. Домново Правдинского района ликвидировали незаконную свалку у объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в пятницу, 10 апреля.

«На земельном участке вблизи кирхи в Домново, являющейся объектом культурного наследия, несанкционированно размещены автомобильные покрышки и бытовой мусор. Собственником участка меры по уборке отходов не принимались, при этом органом местного самоуправления не осуществлялся надлежащий муниципальный контроль», — рассказали в ведомстве.

Прокурор района внес представление главе администрации округа. После этого свалку ликвидировали, земельный участок привели в надлежащее состояние.