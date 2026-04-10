60 яиц, 80 куличей: в трапезной калининградского храма показали, как готовятся к Пасхе (фоторепортаж)

В трапезной калининградского храма Константина и Елены на Левитана, 53, испекли 80 куличей и покрасили 60 яиц. За предпраздничными приготовлениями понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в пятницу, 10 апреля.
«В нашем храме сложилась замечательная и добрая традиция. Второй год куличи для храма выпекает молодёжь. Сегодня второй день, как мы трудимся», — рассказывает одна из мастериц, дочь настоятеля храма Мария Промзелёва.
Пока в духовке поднимаются и румянятся куличи, можно заняться яйцами. Мастерицы опускают их в мисочки с красками, а потом украшают в технике декупажа. Помогает в этом настоятель храма, протоиерей Роман Промзелёв.
Трапезная заполняется манящим запахом свежей выпечки. Пришла пора доставать куличи из печи и заниматься их украшением.
В субботу приготовленное освятят на пасхальной службе и раздадут детям из нуждающихся семей.
