Телерепортёр из Калининграда нашёл подругу на шоу «Давай поженимся» (фото)

Скриншот видео: телешоу «Давай поженимся» / Первый канал

Ссылка Репортёр калининградского телеканала «Каскад» Святослав Кудряшов принял участие в съёмках программы «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом рассказал «Клопс» сам герой телешоу. Первая часть программы вышла в эфир в четверг, 9 апреля. Для каждого выпуска авторы стараются так подобрать претендентов на знакомство, чтобы их объединяла какая-то общая тема. На этот раз точкой соприкосновения стало творческое начало. Святослав выступил как представитель творческой профессии, а в качестве «невест» на программу пришли специалист в сфере туризма Наталья из Воронежа, руководитель школы танцев Елена из Краснодара и преподаватель сольфеджио Вера из Владимира. Все трое старались завоевать сердце Святослава талантами: Наталья читала Евтушенко, Елена танцевала с канделябром на голове, а Вера — играла на фортепиано.

Дискуссии в студии тоже разгорались нешуточные. Участники при этом настроены друг к другу были вполне доброжелательно. А вот ведущие не удержались от подколок и каверзных вопросов и кавалеру, и его потенциальным дамам. Святослав даже сравнил обеих телесвах с «хорошим и плохим полицейским». Ему ставили на вид, например, запрос на знакомство с женщиной моложе себя и бытовую беспомощность, о которой он честно упомянул в анкете.

Впрочем, всё происходящее «жених» воспринимал с юмором: у него, как у телевизионщика, опыт участия в таких проектах за годы в профессии накопился изрядный. Даже на «Давай поженимся» он тоже однажды в нулевых успел побывать. Потому знал точно: реальные совпадения у пар с телеэкрана встречаются хорошо если в двух-трёх процентах случаев. Мне рассказывали, — говорит Святослав, — как-то раз было даже, что герой программы никого из участниц не выбрал. А выбрал шеф-редактора». По его мнению, чаще в люди приходят на шоу не в поисках второй половины, а по другим причинам. Кто попиариться, кто получить новые впечатления, а кто и — просто «попасть в телевизор». Калининградец думает, что, возможно, оказался в базе кандидатов либо с тех самых давних времён, либо с прошлой весны, когда предлагал себя для участия в выпуске о создании «супружеской пары» грибников, но не прошёл кастинг из-за своей импозантности.

Видео: архив Святослава Кудряшова. За несколько минут до начала съёмки участников попросили отключить телефоны

Теперь же она пришлась как раз кстати, и журналист отказываться не стал: решил развлечься, сменить обстановку, заодно и себя показать. Это вполне удалось. Но вот пара у него по итогам выпуска так и не совпала. Изначально ему очень понравилась грациозная брюнетка Елена. «У нас была пауза, сидим общаемся, — рассказывает Святослав, — я своим друзьям говорю: ну что, Лену берём и едем в ресторан? Они: так ты ещё третью не видел. И тут она выходит, Вера из Владимира. Она ближе по возрасту, она такая утончённая... Она фортепьяно выкатила на сцену! Произвела впечатление. Но я всё равно думаю: нет, к Лене пойду. И тут начали на меня ведущие наезжать. Типа, дедушка, куда ты лезешь? Что ты на молодых-то засматриваешься. Тебе надо уже, чтобы сидела рядом и таблеточки подносила. Провокационно так. И что-то я заколебался...» И он, смутившись, пошёл в третью комнату. А Вера ему отказала.

Но всё-таки реальность оказалась сильнее шоу! Как признаётся Святослав, Лена позже рассказала ему, что в этот момент у него было такое несчастное и потерянное выражение лица, что она почувствовала не только симпатию, которая у неё тоже тогда успела возникнуть, но и горячее сочувствие. Так и родилась их если и не супружеская, то вполне дружеская пара. С Еленой у них уже месяц (съёмки прошли в марте) продолжается душевная переписка. И кто знает, может быть, это общение и перерастёт во что-то большее. Ощущения от съёмок у калининградца остались весьма приятные. Главное, не относиться к подобным проектам слишком серьёзно, не забывать, что это лишь игра. Но шанс не только развлечься, но и найти свою судьбу, по его мнению, есть всегда. И пусть он не больше, чем вероятность встретить счастье по дороге в булочную: в конце концов, в жизни бывает и не такое.