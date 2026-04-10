Как объехать пробку на Артиллерийской: водители нашли новый путь (видео, карта)

Калининградские автомобилисты нашли альтернативный путь в обход одной из самых загруженных улиц — Артиллерийской. Корреспонденты «Клопс» испытали маршрут, который, впрочем, подойдёт не всем.

Попасть в район улиц Аэропортной, Орудийной и Гагарина с Невского и обратно можно через Лучинского и Мариенко. Значительная часть дороги там уже заасфальтирована, но около 700 метров улицы Лучинского до Арсенальной разбиты. Машины вынуждены двигаться по ямам и колдобинам с минимальной скоростью — около 5 км/ч, а внедорожники — не быстрее 7–10 км/ч. На легковушке путь по бездорожью занимает меньше трёх минут.

Несмотря на состояние дороги, водители используют этот путь как альтернативу Артиллерийской. На этой улице, ведущей к крупным спальным районам, пробки наблюдаются практически в любое время суток.