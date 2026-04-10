В Калининграде на площади Победы и Московском проспекте обновят трамвайные пути

В Калининграде подготовят проект капитального ремонта трамвайных путей на площади Победы и на Моспроспекте. Информация об этом содержится в документации закупки.

За 5,3 миллиона рублей предлагается разработать документацию для участка от проспекта Мира до Ленинского проспекта. Девять миллионов заплатят за проект реконструкции от второй эстакады до Деревянного моста.

Проектировщик должен предусмотреть замену трамвайных путей и адаптировать их под современные требования безопасности и эксплуатации. Подрядчику предстоит учесть существующие дороги, инженерные сети и организовать движение транспорта на время ремонта. Сроки реализации определят после подготовки проектной документации.