Где в Калининграде не будет света в пятницу (список улиц)

В Калининграде в пятницу, 10 апреля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 11:00 электричество отключат на:
- ул. Профессора Севастьянова, 16-22, 24;
- ул. Университетская, 4-10;
- ул. Пролетарская, 29-31;
- ул. Сергеева, 2.
С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:
- Берёзовая, 1, 3-24;
- Киевская, 159-161;
- Камская, 4а, 6-9, 11, 13-17, 19-25, 33-35, 37, 39, 43, 45;
- Потёмкина, 26-29, 31-31а;
- Уфимская, 1-1а, 3, 6, 8;
- Братская, 3-4а, 5, 6-6а, 7, 9;
- Сержантская, 2, 3-3а, 4, 6, 11, 13, 15;
- Береговая, 13, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- пер. Потёмкина, 1, 4, 6, 8, 10;
- Аллея Смелых, 126, 138;
- Клинская 1-7, 9-46;
- Батальная 117, 126;
- Судостроительная, 128-135, 137, 139-145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173-173а.