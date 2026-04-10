В Калининграде ищут 34-летнего мужчину с голубыми глазами в тон куртки

В Калининградской области ищут 34-летнего Александра Цирикова, который пропал месяц назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина — житель Калининграда, он не выходит на связь с 10 февраля, его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего — 172 см, он среднего телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в синюю куртку, коричневые брюки, чёрные ботинки и чёрную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444; 02; 102 или 112.