Надёжно, комфортно и красиво: всё это — о технологии строительства «Техноблок», которая теперь доступна в Калининграде и области

Ссылка Рано или поздно каждый человек задумывается о собственном доме. Хочется, чтобы он был тёплым зимой и прохладным летом, простоял не один десяток лет, а ещё — оказался быстровозводимым и доступным по цене. Звучит как мечта? Но на самом деле, всё это возможно. Именно по таким современным технологиям можно построить дом из «Техноблок». История технологии Для России технология строительства «Техноблок» — это не что-то новое. По данной технологии дома строятся уже более 15 лет. География присутствия охватывает множество городов страны, где возвели уже более 12 тысяч домов. Домокомплекты для строительства домов «Техноблок» производятся на собственных заводах и поставляются во все регионы РФ. В 2025 году производство «Техноблок» открыло филиал в самой западной точке нашей страны — Калининграде.

Доступная цена Построить монолитный дом из «Техноблок» для полноценного круглогодичного проживания можно за сумму от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Уникальность технология строительства Секрет «Техноблок» — в уникальной инновационной технологии. Дома из «Техноблок» — монолитные, их возводят уже с готовым фасадом и утеплением.

Срок службы данного дома — более 300 лет, его высокая теплоёмкость делает проживание комфортным, летом вы можете наслаждаться приятной прохладой, а зимой — уютным теплом. При этом за счёт энергоэффективности технологии экономить на электроэнергии и отоплении. Также дома из «Техноблок» обладают повышенной звукоизоляцией, отсутствием точки «росы» и мостиков холода. Экономия За счёт чего вы экономите при строительстве дома из «Техноблок»? Одно из самых важных преимуществ — это увеличенная полезная площадь! Относительно других технологий выигрыш площади в среднем 10 м² для дома 100 м², соответственно, идёт экономия средств на всех этапах строительства дома от фундамента до кровли. Экономия на инженерных коммуникациях! Образуется за счёт прокладки электрики и вентиляции в несущих стенах, труб отопления, водопровода и канализации в нише пола. И с учётом прокладки коммуникаций в нише вы дополнительно получаете преимущество в высоте потолка. Экономия на фасаде! Дома из «Техноблок» не требуют дополнительных затрат на утепление и облицовку фасада. Экономия на отделочных работах! Внутренние стены из «Техноблок» получаются ровными и не требуют толстого слоя штукатурки.

Качество Строительство домов из «Техноблок» ведётся согласно СНиПам и ГОСТу. Облицовка фасада выполняется из техноплит на основе высокопрочного фибробетона, а несущие стены из армированного бетона марки В20. Такие дома имеют 300 циклов заморозки — разморозки и сейсмичность до 9 баллов.