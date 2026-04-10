«Я говорю ему: вам срочно надо в больницу!»: продавщица из Калининграда спасает бездомного, хотя у самой нет ни гроша

Калининградка Клавдия Шадрина случайно увидела в центре города бездомного с больной ногой и с большим трудом уговорила его лечь в больницу. Почему 42-летняя женщина с таким упорством помогает обездоленным и как сложилась судьба её подопечного — в материале «Клопс».

Сергей у «Плазы»

Клавдия работает продавцом в рыбном отделе на Центральном рынке. Две недели назад она заметила у «Плазы» мужчину с синяком под глазом. Он сидел у торгового центра и просил милостыню. «Я подошла к нему, спросила, нужна ли какая-то помощь», — вспоминает Клавдия.

Они разговорились, и мужчина поведал, что его зовут Сергей Петрович. Ему 63 года, родился и вырос в Калининграде, всю жизнь проработал матросом. По его словам, имеет два высших образования. «Он даже не курит, не пьёт, представляете? — удивляется Клавдия. — Но при этом оказался на улице — ночует в подвалах и под ёлками у "Плазы". На вопрос «почему?» отвечать не хочет и только плачет».

Сергей рассказал, что у него есть два сына, они очень состоятельные, но помогать отцу не хотят. Клавдия надеется, что сыновья одумаются:

Он ведь неплохой человек. Но вот оказался в беде, а с колен очень трудно подниматься одному».

Клавдия ходит этой дорогой на работу. Несколько дней назад она заметила, что у Сергея сильно распухла левая нога. Она приобрела фиолетово-бордовый цвет.

«Я как увидела, говорю: вам срочно надо в больницу, чтобы не начался сепсис и вам не отрезали ногу», — вспоминает Клавдия. Сергей не соглашался, а потом и вовсе исчез со своего привычного места у торгового центра.

Клавдия волновалась, поэтому как только в четверг, 9 апреля, снова увидела своего знакомца, тут же принялась снова уговаривать его отправиться в больницу. Тот сопротивлялся. Вскоре из торгового центра вышел охранник и начал прогонять обоих. На это отреагировала компания, которая сидела в «Плазе» на втором этаже в кафе. Они спустились и поддержали Клавдию. Та выкроила время, чтобы вызвать скорую. Приехавший фельдшер настоял, чтобы Сергей ехал в больницу, и тот в итоге сдался.

Мужчину приняли на Летней. Клавдия оставалась с ним до двух часов ночи. Одна из уборщиц дала Сергею шорты и кофту — своей одежды у него нет.

Грустная история

Клавдия рассказала и свою нелёгкую историю. Когда ей было 14 лет, мать призналась: она не родная. Биологические родители бросили девочку ещё в роддоме.

«Я плакала и говорила: «Мам, ты что, врёшь?» Она никогда нас не била, никогда не материлась, не ругала. Она говорит: «Ну, я хочу рассказать, чтобы ты от меня узнала правду». Она не могла, к сожалению, иметь детей, в молодости её избили очень сильно», —Клавдия даже обращалась в программу «Жди меня», чтобы отыскать своих родителей, но это не помогло.

В Калининград она переехала в 2018 году, здесь она впервые увидела море. До этого 26 лет прожила в Алтайском крае, под Барнаулом. Когда вышла замуж, уехала в Берлин, прожила там два года. Не сложилось, и женщина вернулась в область вместе с сыном Петром. Сейчас ему 22 года, они вместе с мамой живут в съёмной квартире.

Клавдия признаётся: привычка помогать чужим людям появилась у неё именно потому, что она сама не раз оказывалась в беде: «Я в трудной жизненной ситуации подходила к людям в магазинах, просила купить булку хлеба и пачку крупы. С сыном надо было как-то выжить. Я оказалась сейчас в долгах. Ну, долго рассказывать. — Увидела, что люди остаются неравнодушны. И стала помогать тем, кто оказался в трудной ситуации».

На вопрос, почему судьба сложилась так нелегко, с грустью отвечает: «Наверное, потому что осталась одна». В 2014 году у Клавдии не стало мамы, а спустя пару лет — отчима.

«Хотела лучшей жизни, поехала в Германию, но не получилось, к сожалению. Образования нету никакого у меня — только 11 классов. Мамочка моя, царствие небесное, была инвалидом второй группы, поэтому мне рано очень пришлось идти работать. Я с 14 лет работаю. Дистанционно заканчивала 10-11 класс экстерном в вечерней школе. Работала, работала и работала. Выживать приходилось с детства».

«Могу передать свой старенький планшет, но нет денег на симку»

В пятницу, 10 апреля, Сергею, по словам Клавдии, должны были ампутировать пальцы на левой ноге — они уже почернели. Сама она не сможет сегодня поехать к нему, потому что работает. Надеется, что кто-то из неравнодушных людей проведает Сергея, принесёт сок, фрукты и какую-то одежду на смену.

«Он говорил: «Я мечтаю в кровати поспать и телевизор посмотреть». Не смотрел десять лет, — сквозь слёзы говорит собеседница «Клопс». — Я могу передать ему свой старенький планшет, но у меня нет денег, даже чтобы купить сим-карту».

Последний месяц Клавдия помогает ещё одному человеку. Максим (имя изменено) сейчас лежит в наркологическом диспансере на Барнаульской. Клавдия проведывает его и хочет найти его жену, чтобы поговорить с ней и убедить отнестись к мужу благосклонно.