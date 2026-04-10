«Что, совсем нет белых?»: калининградцы перед Пасхой раскупили самые подходящие для покраски яйца

В калининградских магазинах перед Пасхой пропали белые яйца. Корреспондент «Клопс» оценил предпраздничный ассортимент в центре города в пятницу, 10 апреля.

В палатках «Наш продукт» обстановка нервная. На вопросы о яйцах отвечают неохотно. По словам продавцов, после того как цены в сети перед праздником снизили, к ним «попёрли люди». Особенно запасливые брали по девять десятков. В палатке на Университетской, 2а, и на Барнаульской, 5б, стеллажи с яйцами практически пустые. В каждой остаётся около двух-пяти десятков цветных, и подвоз не планируется.

Только цветные

В «Виктории» на Ленпроспекте, 30, цветных яиц вдосталь. Народ озадаченно толпится у стеллажей, приоткрывает контейнеры и разочарованно вздыхает.

— Что, совсем нет белых? Вот дела, а мне сегодня будут нужны, — вздыхает молоденькая блондинка.

— Я вчера на Багратиона нашла, — советует полненькая женщина с короткой стрижкой.

— Ну нет, я на такие подвиги не способна, — отвечает девушка.

Только цветные яйца предлагаются и в «Спаре» на Театральной, 21.