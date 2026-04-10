«Что, совсем нет белых?»: калининградцы перед Пасхой раскупили самые подходящие для покраски яйца

В калининградских магазинах перед Пасхой пропали белые яйца. Корреспондент «Клопс» оценил предпраздничный ассортимент в центре города в пятницу, 10 апреля.
Сегодня не подвезут!
В палатках «Наш продукт» обстановка нервная. На вопросы о яйцах отвечают неохотно. По словам продавцов, после того как цены в сети перед праздником снизили, к ним «попёрли люди». Особенно запасливые брали по девять десятков. В палатке на Университетской, 2а, и на Барнаульской, 5б, стеллажи с яйцами практически пустые. В каждой остаётся около двух-пяти десятков цветных, и подвоз не планируется.
Только цветные
В «Виктории» на Ленпроспекте, 30, цветных яиц вдосталь. Народ озадаченно толпится у стеллажей, приоткрывает контейнеры и разочарованно вздыхает.
— Что, совсем нет белых? Вот дела, а мне сегодня будут нужны, — вздыхает молоденькая блондинка.
— Я вчера на Багратиона нашла, — советует полненькая женщина с короткой стрижкой.
— Ну нет, я на такие подвиги не способна, — отвечает девушка.
Только цветные яйца предлагаются и в «Спаре» на Театральной, 21.
Не удалось найти нужный товар и в бакалеях у дома, и на Центральном рынке. Везде поголовно — светло-коричневые яички.
Что по ценам
|Категория
|Наш продукт
|Спар
|Виктория
|Категория С0 (десяток)
|136
|154,99
|167,99
|Категория С1 (десяток)
|119
|134,99
|119,99
|Категория С2 (десяток)
|—
|99,99
|—
Перед Пасхой в Калининградской области снизили цены на яйца. Если в магазинах остались только коричневые скорлупки, а поставить на праздничный стол украшенные яйца всё-таки хочется, можно воспользоваться особой техникой росписи.