«Что, совсем нет белых?»: калининградцы перед Пасхой раскупили самые подходящие для покраски яйца

В калининградских магазинах перед Пасхой пропали белые яйца. Корреспондент «Клопс» оценил предпраздничный ассортимент в центре города в пятницу, 10 апреля.

Сегодня не подвезут!

В палатках «Наш продукт» обстановка нервная. На вопросы о яйцах отвечают неохотно. По словам продавцов, после того как цены в сети перед праздником снизили, к ним «попёрли люди». Особенно запасливые брали по девять десятков. В палатке на Университетской, 2а, и на Барнаульской, 5б, стеллажи с яйцами практически пустые. В каждой остаётся около двух-пяти десятков цветных, и подвоз не планируется. 

Только цветные

В «Виктории» на Ленпроспекте, 30, цветных яиц вдосталь. Народ озадаченно толпится у стеллажей, приоткрывает контейнеры и разочарованно вздыхает. 

— Что, совсем нет белых? Вот дела, а мне сегодня будут нужны, — вздыхает молоденькая блондинка.

— Я вчера на Багратиона нашла, — советует полненькая женщина с короткой стрижкой. 

— Ну нет, я на такие подвиги не способна, — отвечает девушка. 

Только цветные яйца предлагаются и в «Спаре» на Театральной, 21.  

Не удалось найти нужный товар и в бакалеях у дома, и на Центральном рынке. Везде поголовно — светло-коричневые яички.

Что по ценам


Категория Наш продукт Спар Виктория
Категория С0 (десяток)136154,99167,99
Категория С1 (десяток)119134,99119,99
Категория С2 (десяток)99,99

Перед Пасхой в Калининградской области снизили цены на яйца. Если в магазинах остались только коричневые скорлупки, а поставить на праздничный стол украшенные яйца всё-таки хочется, можно воспользоваться особой техникой росписи

