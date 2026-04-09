Ночью до -6°C, днём до +10: прогноз погоды в Калининградской области на пятницу

В регионе в пятницу, 10 апреля, ожидается холодная ночь с заморозками и прохладный день. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха опустится до -2...-5°C, местами — до -6°C. На побережье будет немного теплее: от -3 до +1°C. Осадков не прогнозируется, возможны дымка и туман. Утром воздух начнёт прогреваться: от 0...-3°C на восходе до +5...+7°C к полудню. Днём в регионе ожидается +6...+9°C, местами до +10°C, у побережья — до +5...+7°C. Облачность переменная, без существенных осадков. К вечеру снова похолодает: от +4...+7°C на закате до -1...+2°C к полуночи.

Ветер в первой половине суток будет восточный и северо-восточный, слабый (1–5 м/с). Днём и вечером сменится на северный и северо-западный, усилится до 3–9 м/с.