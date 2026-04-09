Матвиенко вручила государственные награды военнослужащим-участникам СВО в Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Калининградской области с 81-й годовщиной героического штурма и взятия Кёнигсберга, а также с 80-летием региона. Она выступила на торжественном собрании, прошедшем в Калининграде, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 9 апреля.

В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Беспрозванных, командующий Балтийским флотом Сергей Липилин, представители власти, военнослужащие, участники специальной военной операции, ветераны и кадеты. Матвиенко подчеркнула, что эта дата имеет значение для всей страны.

«Это напоминание и нынешнему, и будущим поколениям о том, что история региона неразрывно связана с подвигом советских солдат и офицеров», — отметила она.

Отдельно спикер Совфеда выделила вклад первых послевоенных жителей области, которые восстановили разрушенный город и заложили основу для его развития. По её словам, сегодня регион демонстрирует устойчивый рост: развивается промышленность и сельское хозяйство, улучшается инвестиционный климат, увеличивается туристический поток.

Матвиенко заверила, что Калининградская область остаётся в числе приоритетов федеральных властей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, логистики и доступности транспорта. Она также напомнила о стратегическом значении региона. «Балтийский флот гарантирует защиту национальных интересов России на Балтике», — заявила председатель Совета Федерации.

В завершение мероприятия Матвиенко вручила государственные награды военнослужащим.