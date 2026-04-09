Больше половины калининградцев хотели бы, чтобы День космонавтики стал государственным праздником — опрос

Каждый второй калининградец хотел бы, чтобы День космонавтики (12 апреля) был государственным праздником и выходным днём. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

«Каждый второй калининградец (54%) считает, что День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем. Противников заметно меньше — 26%. Женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин», — отмечают аналитики.

Приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости: «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов»; «Это наша гордость». Противники же считают, что лишний выходной обернётся финансовыми потерями: «Меньше рабочих дней — значит, меньше зарплата».

Опрос проводился с 1 по 6 апреля.