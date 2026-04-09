«Калининград-ГорТранс» не раскрыл детали пожара в троллейбусе и аварии с автобусом на Черняховского

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В «Калининград-ГорТрансе» отказались подробно комментировать обстоятельства пожара троллейбуса на Московском проспекте и ДТП с автобусом №11 на улице Черняховского. Ответ предприятия поступил в редакцию «Клопс» после информационного запроса, однако значительная часть вопросов осталась без конкретных ответов.

После ЧП на Московском проспекте с маршрута сняли второй троллейбус «Транс Альфа». Когда он вернётся, в компании сказать не смогли. Причины пожара до сих пор не установлены, проверка продолжается. В «ГорТрансе» заявили, что не могут раскрывать детали до её завершения.

На предприятии не стали подробно отвечать и на вопрос о возможных претензиях к производителю троллейбусов. Требования могут предъявить, если вина завода будет доказана, сообщили «Клопс».

Что касается ДТП на улице Черняховского, где автобус въехал в парикмахерскую, то «ГорТранс» также занял сдержанную позицию. Там не подтвердили и не опровергли информацию о том, что водитель потерял сознание, сославшись на продолжающуюся проверку. Известно лишь, что стаж шофёра — 42 года, он работает на предприятии около десяти лет и ранее подобных инцидентов с ним не происходило.

В компании подчеркнули, что весь транспорт проходит ежедневный осмотр перед выходом на линию, а водители — обязательные медосмотры.