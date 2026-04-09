Тротуар на Карла Маркса в Калининграде раскурочили без разрешения властей

Свежий тротуар на ул. Карла Маркса в Калининграде повредили самовольно. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города в ответ на официальный запрос.

«По информации МКУ «Калининградская служба заказчика», ООО «Диктаком» производило земляные работы по аварийному ремонту линии связи без оформления разрешения», — говорится в ответе за подписью начальника управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Андрея Орлова.

Это является нарушением действующих правил благоустройства территории Калининграда.

«На должностное лицо ООО «Диктаком» составлен акт от 06.04.2026, материалы которого направлены в комитет муниципального контроля администрации Калининграда для дальнейшего принятия мер», — отметил Андрей Орлов.