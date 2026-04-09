Опасный разворот на проспекте Мира в Калининграде перенесли после серии ДТП

Фото: Дмитрий Матяж
Фото: Дмитрий Матяж

В Калининграде изменили организацию движения на перекрёстке проспекта Мира и улицы Зоологической. Здесь закрыли разворот, где ранее регулярно происходили аварии.

На участке установили ограничительные столбики. Теперь водители, выезжающие с Зоологической на проспект Мира, не смогут развернуться сразу после поворота. Для этого придётся проехать дальше — разворот перенесли ближе к кинотеатру «Заря».

Нововведение уже вызвало вопросы у автомобилистов. При новом порядке движения водителям приходится ждать возможности для манёвра прямо на трамвайных путях, что может создавать помехи общественному транспорту.

В то же время изменения направлены на повышение безопасности. Ранее многие водители разворачивались со средней полосы почти сразу после выезда с Зоологической, нарушая правила. Это нередко приводило к авариям.

Только в 2025 году на этом участке произошло два ДТП с пострадавшими. Случались и более серьёзные аварии: в 2018 году автобус «Зеленоградск Транс» столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого выполнял поворот не с трамвайных путей.

