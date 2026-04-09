«Вы в большом приоритете»: заявление Матвиенко во время встречи с жителями Калининградской области (видео)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообщалась с жителями Калининградской области во время рабочего визита. По её словам, вопросы развития региона приоритетны для федеральных властей.

«Президент, правительство и Федеральное собрание понимают, что это особый эксклавный регион России. Вы в большом приоритете: программа правительственная до 2030 года продлена президентом, есть правительственная комиссия, которая отдельно рассматривает вопросы развития Калининграда, был оргкомитет, посвящённый 80-летию. Но самое главное достояние Калининградской области — это вы, жители, которые так любят свою землю, свой город, что вы и власти не даёте покоя. Говорите, где хорошо, где что плохо», — отметила председатель Совфеда.

Жители региона во время встречи с Матвиенко отдельно поблагодарили власти за программу «Балтийское долголетие».

«Это очень хорошая программа, потому что смотришь на людей в возрасте, да, они молодые, они хотят ещё жить активной жизнью, они хотят сохранять здоровье. И вот эта программа как раз создаёт такие условия, где люди могут себя реализовать и быть полезными. <...> Значит, наказ развивать дальше. Только развиваем и развиваем», — подчеркнула Матвиенко.

«Балтийское долголетие» — это социальный проект в Калининградской области, направленный на поддержку активного образа жизни людей старшего возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет). Проект предлагает бесплатные занятия спортом, культурой, творчеством и образованием, финансируемые грантами для улучшения качества жизни пенсионеров.